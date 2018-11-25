Происшествия
В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек
В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человекРБК15:35
В иранской провинции Керманшах в результате землетрясение пострадали 420 человек. Об этом сообщает агентство Tansim.
РБК15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
Обновлено в 15:53
Происшествия
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе YouTube
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (66%), 23% жалуются на некорректную работу сайта, еще 9% не могут войти в свои аккаунты.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории штата
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
Обновлено в 15:46
Происшествия
На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение
Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 14:12
Происшествия
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали
Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".
Обновлено в 15:52
Происшествия
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия
В польских магазинах нашли около 170 килограммов кокаина
Большое количество кокаина нашли в польских магазинах в коробках с бананами из Эквадора, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 15:48
Происшествия
На Украине протестующие водители с еврономерами подожгли шины
В украинском Ужгороде в воскресенье, 25 ноября, протестующие подожгли покрышки вблизи областной администрации.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека
Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Застрявшие в Китае пассажиры «ИрАэро» планируют вылет в Хабаровск
Пассажиры авиакомпании "ИрАэро", 280 человек, которые трое суток не могли вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань, прошли регистрацию в аэропорту и ожидают взлета.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла 32 дома на Зины Портновой
Прорыв трубы на улице Зины Портновой в Петербурге оставил жителей 32 домов без теплых батарей.
Обновлено в 13:58