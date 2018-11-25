Происшествия

В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек
РБК
15:35

В иранской провинции Керманшах в результате землетрясение пострадали 420 человек. Об этом сообщает агентство Tansim.
РБК15:35

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В Иране в результате землетрясения пострадали 420 человек

РБК15:35

По меньшей мере 114 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3 в районе ирано-иракской границы

Эхо Москвы15:01

Землетрясение в Иране: пострадали 70 человек

Вести.Ru13:48

Не менее 114 человек пострадали в результате землетрясения на ирано-иракской границе

ТАСС13:23

В результате землетрясения в Иране пострадали 70 человек

Газета.Ru13:38

Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 361

RT на русском15:43

В Иране сотни человек пострадали при землетрясении

РИА Новости15:37
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия

В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову

Обновлено в 15:53
Происшествия

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе YouTube

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (66%), 23% жалуются на некорректную работу сайта, еще 9% не могут войти в свои аккаунты.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории штата

Обновлено в 14:02
Происшествия

В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком

Обновлено в 15:46
Происшествия

На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение

Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 14:12
Происшествия

На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали

Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".
Обновлено в 15:52
Происшествия

Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста

Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова

Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч

В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия

В польских магазинах нашли около 170 килограммов кокаина

Большое количество кокаина нашли в польских магазинах в коробках с бананами из Эквадора, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 15:48
Происшествия

На Украине протестующие водители с еврономерами подожгли шины

В украинском Ужгороде в воскресенье, 25 ноября, протестующие подожгли покрышки вблизи областной администрации.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека

Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Застрявшие в Китае пассажиры «ИрАэро» планируют вылет в Хабаровск

Пассажиры авиакомпании "ИрАэро", 280 человек, которые трое суток не могли вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань, прошли регистрацию в аэропорту и ожидают взлета.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Коммунальная авария оставила без тепла 32 дома на Зины Портновой

Прорыв трубы на улице Зины Портновой в Петербурге оставил жителей 32 домов без теплых батарей.
Обновлено в 13:58
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