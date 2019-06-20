В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотникаТАСС вчера в 23:44

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в четверг сообщил в Twitter телеканал PressTV. По его данным, бойцами КСИР "был сбит американский разведывательный БПЛА Global Hawk".

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

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