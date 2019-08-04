Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV. По данным телеканала, судно, на котором было семь человек, перевозило «порядка 700 тыс. литров топлива».

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".

Политика Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия В США третий раз за сутки произошла стрельба Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.

Происшествия СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.

Наука Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.

Технологии В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.

Авто Худшие и лучшие машины «Форсажа» Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Общество В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет «В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Энергетика Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин Поправки в Налоговом кодексе о сдерживании цен на бензин и дизтопливо подписал президент Владимир Путин.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Авто Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.

Футбол Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака» Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Происшествия Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.

Армия и оружие Европа отказалась выступить на стороне США против Ирана Власти Германии и Франции отказали США в создании антииранской коалиции в Персидском заливе и не станут отправлять в регион свои суда, пишет Le Monde.Требования Вашингтона о создании объединенной группировки военно-морских сил для обеспечения свободного судоходства в Персидском заливе вызвали серьезные разногласия в отношениях между США и Европой.

Футбол Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар» Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).