Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливеRT на русском 05:03
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV. По данным телеканала, судно, на котором было семь человек, перевозило «порядка 700 тыс. литров топлива».
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Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем".
Обновлено в 12:20
Политика
Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 12:44
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.
Обновлено в 11:53
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Технологии
В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.
Обновлено в 09:58
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин
Поправки в Налоговом кодексе о сдерживании цен на бензин и дизтопливо подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 01:32
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 10:32
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Армия и оружие
Европа отказалась выступить на стороне США против Ирана
Власти Германии и Франции отказали США в создании антииранской коалиции в Персидском заливе и не станут отправлять в регион свои суда, пишет Le Monde.Требования Вашингтона о создании объединенной группировки военно-морских сил для обеспечения свободного судоходства в Персидском заливе вызвали серьезные разногласия в отношениях между США и Европой.
Обновлено в 04:00
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00