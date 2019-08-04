Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV. По данным телеканала, судно, на котором было семь человек, перевозило «порядка 700 тыс. литров топлива».

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

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