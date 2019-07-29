Политика
В Иране разрешили майнинг криптовалютИнфо24 03:41
Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Авто
Появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Навального выписали из больницы
Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должна поставить в 2019 году.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
Депутаты Зеленского проходят ускоренное обучение
Избранные народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» были организованно свезены в дома отдыха расположенные в западноукраинском городе Трускавце.
Обновлено в 06:10
Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Футбол
Милинкович-Савич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Daily Mail, Милинкович-Савич согласовал условия личного контракта «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 03:38
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Футбол
Опубликовано видео нападения на Месси на Ибице
Нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лионеля Месси атаковал неизвестный мужчина в одном из ночных клубов на Ибице.
Обновлено в 05:52
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Культура
Нет повода умирать: стартовали съемки нового драмеди «257 причин, чтобы жить»
В Москве стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Футбол
Два российских арбитра назначены на матчи Лиги Европы
Два российских арбитра назначены на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил новый роман
По современным меркам, отношения между Петровым и Старшенбаум длились долго – целых 3 года.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08