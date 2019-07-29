Политика

В Иране разрешили майнинг криптовалютИнфо24 03:41

Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.
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Иранцам разрешили заниматься майнингом

News.ru05:59

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Rambler News Service03:16

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют

Аргументы и Факты03:40

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

РБК03:19

В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Life.ru04:16

Майнинг криптовалют разрешен на территории Ирана

МИР 2402:45

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

ПРАЙМ02:42
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
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Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
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Обновлено 27 июля в 20:08
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Избранные народные депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» были организованно свезены в дома отдыха расположенные в западноукраинском городе Трускавце.
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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
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Милинкович-Савич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Daily Mail, Милинкович-Савич согласовал условия личного контракта «Манчестер Юнайтед».
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Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
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СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
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Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
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В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
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Нет повода умирать: стартовали съемки нового драмеди «257 причин, чтобы жить»

В Москве стартовали съемки драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли.
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Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд

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В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

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В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
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В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
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Два российских арбитра назначены на матчи Лиги Европы

Два российских арбитра назначены на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум и закрутил новый роман

По современным меркам, отношения между Петровым и Старшенбаум длились долго – целых 3 года.
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В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
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