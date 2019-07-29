Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.

Политика На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Общество В пруду Таврического сада гибнут утки В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.

Политика Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Единоборства Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Общество Росконтроль назвал лучшую зубную пасту По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.

Футбол Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Общество Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.

Политика Скандального украинского генерала Глуховерю уволили «Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.

Происшествия Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула.

Происшествия Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Технологии Xiaomi действительно запустила собственную курьерскую службу доставки Mi Express Ранее сообщалось, Xiaomi работает над созданием собственной службы доставки «на следующий день», которая охватит более 150 городов Индии.