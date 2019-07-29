Политика
В Иране разрешили майнинг криптовалютИнфо24 03:41
Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов
Обновлено в 01:58
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
В пруду Таврического сада гибнут утки
В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Политика
Медведев призвал ускорить работу в рамках нацпроектов в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Единоборства
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 02:43
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Обновлено в 08:36
Футбол
Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы
Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 07:57
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика
Скандального украинского генерала Глуховерю уволили
«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:44
Музыка
Медведев поздравил Крутого с юбилеем
Обновлено в 03:28
Происшествия
Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула
Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Технологии
Xiaomi действительно запустила собственную курьерскую службу доставки Mi Express
Ранее сообщалось, Xiaomi работает над созданием собственной службы доставки «на следующий день», которая охватит более 150 городов Индии.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Якутии
Обновлено в 07:52
Происшествия
На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло
На новом пешеходном мосту в Киеве, открытом в конце мая, вновь треснуло стекло.
Обновлено в 08:45