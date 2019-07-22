Политика

Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУМосковский Комсомолец 03:29

Иранские СМИ сообщили, что власти исламской республики раскрыли и уничтожили шпионскую сеть ЦРУ, в которую входило 17 человек.
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Помпео: к сообщениям о поимке шпионов США в Иране нужно относиться скептически

ТАСС20:49

В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ

RT на русском03:57

Госсекретарь США заявил о «лживой природе» Ирана

РБК08:30

Власти Ирана объявили о раскрытии американской шпионской сети

Эхо Москвы06:00

Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

РИА Новости04:14

Тегеран отчитался об успехах своей контрразведки

Коммерсантъ14:38

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Интерфакс02:51
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон

17 шпионов ЦРУ арестованы в Иране

Вести.UZ04:50
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Более 20 поездов отменили из-за схода вагонов в Коми

Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила расписание движения поездов в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск в Республике Коми, где в ночь на понедельник сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Опубликованы данные о точном местоположении секретных спутников США

Европейское космическое агентство не без помощи России опубликовало данные о точном местоположении секретных спутников США на геостационарной орбите, говорится в документе.
Обновлено в 20:37
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол

«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам

20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено в 20:33
Авто

УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford

По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика

Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса

Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено в 12:00
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

Обновлено в 02:58
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Транспорт

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Футбол

Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ

Обновлено в 15:56
Политика

На выборах в Раду обработали 80% протоколов

Обновлено в 11:54
Кино

Представлен первый концепт-арт Вечных

Обновлено в 03:31
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено в 19:54
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Политика

Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США

Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Футбол

Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»

Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Космос

Уфолог обнаружил на Марсе «дверной проем» для инопланетян-лилипутов

Обнаруженные на поверхности Марса следы могут служить неоспоримым доказательством существования на ней древнейшей инопланетной цивилизации, а по выявленному артефакту можно составить представление о внешности марсиан.
Обновлено в 04:42
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