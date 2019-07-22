Политика
Иран раскрыл и ликвидировал шпионскую сеть ЦРУМосковский Комсомолец 03:29
Иранские СМИ сообщили, что власти исламской республики раскрыли и уничтожили шпионскую сеть ЦРУ, в которую входило 17 человек.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Более 20 поездов отменили из-за схода вагонов в Коми
Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила расписание движения поездов в связи с происшествием на станции Керки участка Кожва - Сосногорск в Республике Коми, где в ночь на понедельник сошли с рельсов 23 вагона с углем.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено в 11:33
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Опубликованы данные о точном местоположении секретных спутников США
Европейское космическое агентство не без помощи России опубликовало данные о точном местоположении секретных спутников США на геостационарной орбите, говорится в документе.
Обновлено в 20:37
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам
20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено в 20:33
Авто
УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford
По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика
Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса
Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено в 13:40
Футбол
Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
Обновлено в 15:56
Политика
На выборах в Раду обработали 80% протоколов
Обновлено в 11:54
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено в 19:54
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 19:18
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Космос
Уфолог обнаружил на Марсе «дверной проем» для инопланетян-лилипутов
Обнаруженные на поверхности Марса следы могут служить неоспоримым доказательством существования на ней древнейшей инопланетной цивилизации, а по выявленному артефакту можно составить представление о внешности марсиан.
Обновлено в 04:42