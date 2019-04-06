В Иране пригрозили приравнять ВС США к террористической структуреЭкономика сегодня 04:30

В Иране предупредили о готовности приравнять ВС Соединенных Штатов к террористическим организациям. Такие ответные меры последуют, если Вашингтон включит Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических структур.

В Иране пригрозили приравнять ВС США к террористической структуре

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