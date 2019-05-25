В Иране пригрозили кораблям США секретным оружиемRT на русском 16:25

Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия, заявил советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Общество Внутриматочная спираль: плюсы и минусы Внутриматочное устройство (система, ВМК) — специальный контрацептив, особенность которого заключается в том, что имплантируется в матку, а там уже влияет на гормоны и функции органов.

Армия и оружие Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

Хоккей Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.

Космос Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.

Авто 6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем» Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Музыка Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Происшествия В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Экономика NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

Общество Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Авто BMW планирует представить 25 гибридных моделей к 2025 году До конца этого года планируется представить: BMW 330e iPerformance, BMW 530e iPerformance, BMW 225xe Active Tourer iPerformance, BMW X5 xDrive45e iPerformance и MINI Electric.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Гаджеты Из-за ожидания снижения продаж Huawei останавливает заводы Напомним, что Huawei оказалась в черном списке США, из-за чего многие американские компании, которые являются ключевыми в работе Huawei, объявили о временном прекращении сотрудничества.

Армия и оружие В России модернизируют советскую систему «Град» «Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.

Общество Не замерзни! Правила отопления домов В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален.

Шоу-бизнес Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.

Спорт Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).

Космос Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.