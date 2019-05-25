Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружиемRT на русском 16:25
Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия, заявил советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
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Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Общество
Внутриматочная спираль: плюсы и минусы
Внутриматочное устройство (система, ВМК) — специальный контрацептив, особенность которого заключается в том, что имплантируется в матку, а там уже влияет на гормоны и функции органов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Хоккей
Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
Обновлено в 14:14
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Музыка
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Авто
BMW планирует представить 25 гибридных моделей к 2025 году
До конца этого года планируется представить: BMW 330e iPerformance, BMW 530e iPerformance, BMW 225xe Active Tourer iPerformance, BMW X5 xDrive45e iPerformance и MINI Electric.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Из-за ожидания снижения продаж Huawei останавливает заводы
Напомним, что Huawei оказалась в черном списке США, из-за чего многие американские компании, которые являются ключевыми в работе Huawei, объявили о временном прекращении сотрудничества.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
В России модернизируют советскую систему «Град»
«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
Обновлено в 03:15
Общество
Не замерзни! Правила отопления домов
В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах
Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.
Обновлено вчера в 08:13
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Спорт
Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12