Армия и оружие

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский заливРоссийская газета 06:52

Американские военные опасаются направлять свой авианосец "Авраам Линкольн" в Персидский залив. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Фадави.
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В Иране рассказали о «страхе» американских военных войти в Персидский залив

РИА Новости10:40

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04

В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив

Известия10:41

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Российская газета06:52

Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда

Комсомольская правда06:11

Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

Эхо Москвы02:30

В Иране отметили «страх» военных США войти в Персидский залив

Газета.Ru11:21
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Армия и оружие

Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено вчера в 18:58
Здоровье

Избыток соли приводит к ускоренному старению подростков с лишним весом

Как показал генетический анализ, подростки с избыточным весом в группе высокого потребления соли имели намного более короткие теломеры, чем потребляющие мало соли.
Обновлено в 08:42
Футбол

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ

Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах.
Обновлено в 08:54
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Хоккей

Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:24
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 15:34
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Обновлено в 02:36
Культура

Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию

Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске.
Обновлено в 11:16
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Космос

К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца

Учёные говорят, что из-за Солнца на Земле произойдёт мини-ледниковый период.
Обновлено вчера в 15:36
Культура

Олег Басилашвили представил в Петербурге свою новую книгу

Встреча прошла сегодня, 26 мая, в рамках XIV Международного книжного салона, который проходит в Северной столице, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:04
Общество

В Тбилиси ветер повредил павильоны на праздновании Дня независимости

В Тбилиси на проспекте Руставели, где празднуется День независимости Грузии, сильный ливень с ветром и градом повредил несколько павильонов и конструкций.
Обновлено в 12:02
Общество

Велоэкскурсии появятся в Измайловском и Косинском парках в Москве

Обновлено в 09:36
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Происшествия

Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.
Обновлено в 10:46
Политика

В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв олигарха Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому об объявлении дефолта в Украине.
Обновлено в 11:27
Музыка

Отец Децла ответил на покаяние Тимати

Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Политика

Трибунал ООН требует от России освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) потребовал от России освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой

Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
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