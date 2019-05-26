Армия и оружие
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский заливРоссийская газета 06:52
Американские военные опасаются направлять свой авианосец "Авраам Линкольн" в Персидский залив. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Фадави.
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Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда
Комсомольская правда06:11
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