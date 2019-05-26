Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский заливИзвестия 10:41
Корабли USS McFaul (DDG-74) и USS Gonzalez (DDG-66) прошли через Ормузский пролив без каких-либо инцидентов и вмешательства со стороны сил иранской береговой обороны. Как сообщалось 8 мая, в США выяснили, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности в Персидский залив.
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Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда
Комсомольская правда06:11
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