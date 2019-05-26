Армия и оружие

В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский заливИзвестия 10:41

Корабли USS McFaul (DDG-74) и USS Gonzalez (DDG-66) прошли через Ормузский пролив без каких-либо инцидентов и вмешательства со стороны сил иранской береговой обороны. Как сообщалось 8 мая, в США выяснили, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности в Персидский залив.
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В Иране рассказали о «страхе» американских военных войти в Персидский залив

РИА Новости10:40

В Иране отметили «страх» военных США войти в Персидский залив

Газета.Ru11:21

Иран пригрозил потопить американские корабли в Персидском заливе в том случае, если они «совершат ошибку»

Эхо Москвы02:30

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Российская газета06:52

Трамп пошлет 1,5 тыс. солдат на Ближний Восток, а Иран готов топить американские суда

Комсомольская правда06:11

В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив

Известия10:41

Иран пригрозил «отправить на дно» американские корабли

ТАССвчера в 17:04
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Футбол

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей

Обновлено в 11:01
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол

ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»

Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Третьяк: Воробьёв продолжит работу в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал будущее главного тренера российской сборной Ильи Воробьёва.
Обновлено в 13:09
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Общество

Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео

Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Футбол

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его

Обновлено в 10:39
Футбол

Президент «Барселоны» созывает экстренное совещание

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу созвал экстренное совещание руководства клуба на ближайший вторник.
Обновлено в 11:14
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Космос

Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути

Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.
Обновлено в 12:18
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Обновлено в 08:59
Спорт

Катальдо выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»

Обновлено в 11:40
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
Обновлено в 03:11
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
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