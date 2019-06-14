Политика
В Иране обвинили в атаке на танкеры ЦРУ и МоссадВоенное обозрение 08:37
Иранские власти выступают с обращениями в связи с атаками на танкеры в Оманском заливе и в связи с последовавшими обвинениями в адрес Ирана со стороны США.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Общество
TikTok обещает сотрудничать с властями России
Соцсеть TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения.
Обновлено в 09:49
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова взволновала поклонников фотосессией с пляжа
Певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram серию фотографий с турецкого пляжа.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Жена Барбашева рассказала, за счет чего муж завоевал Кубок Стэнли
Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 05:53
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Музыка
Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам
Видео на композицию «You Need To Calm Down» из нового альбома певицы уже набрало около 2 миллионов просмотров.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска
В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день
Обновлено в 02:35
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Технологии
В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 07:21
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено в 08:56