Политика

В Иране обвинили в атаке на танкеры ЦРУ и МоссадВоенное обозрение 08:37

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Иранские власти выступают с обращениями в связи с атаками на танкеры в Оманском заливе и в связи с последовавшими обвинениями в адрес Ирана со стороны США.
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В Иране указали «виновников» атаки: ЦРУ, «Моссад» и «идиотизм» Эр-Рияда

Евразия Daily08:46

В Иране обвинили в атаке на танкеры ЦРУ и Моссад

Военное обозрение08:37
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