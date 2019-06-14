В Иране обвинили в атаке на танкеры ЦРУ и МоссадВоенное обозрение 08:37

Иранские власти выступают с обращениями в связи с атаками на танкеры в Оманском заливе и в связи с последовавшими обвинениями в адрес Ирана со стороны США.

В Иране обвинили в атаке на танкеры ЦРУ и Моссад

Политика Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.

Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Общество TikTok обещает сотрудничать с властями России Соцсеть TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова взволновала поклонников фотосессией с пляжа Певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram серию фотографий с турецкого пляжа.

Хоккей Жена Барбашева рассказала, за счет чего муж завоевал Кубок Стэнли Жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева Ксения рассказала, за счет чего ее муж стал обладателем Кубка Стэнли.

Театры На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Политика Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.

Музыка Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам Видео на композицию «You Need To Calm Down» из нового альбома певицы уже набрало около 2 миллионов просмотров.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Интернет В Москве произошел массовый сбой геолокации В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.

Футбол Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20.

Политика ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Технологии В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.