Футбол

В Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитраSoccer.ru 04:40

Аугсбург — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, 15 февраля
Стадион «СГЛ Арена»
Леон Горетцка
1′
17′
Кингсли Коман
Чжи Дон Вон
23′
45′+3′
Кингсли Коман
53′
Давид Алаба
56′
Хамес Родригес
Томас Мюллер
64′
Серж Гнабри
Франк Рибери
Костас Стафилидис
Марко Рихтер
69′
72′
Леон Горетцка
Марко Рихтер
76′
Ян Моравек
Ку Чжа Чхоль
78′
82′
Тьяго Алькантара
Хави Мартинес
90′+2′
Хави Мартинес
Иранский телеканал исключил из своей программы трансляцию матча 22-го тура Бундеслиги "Аугсбург" - "Бавария" (2:3). Всё дело в Бибиане Штайнхаус, женщине-арбитре, которая обслуживала этот поединок. По иранскому законодательству показывать по телевизору женщин в шортах запрещено.
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