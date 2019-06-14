Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливеПятый канал вчера в 10:27

с чего всё началось

Президент США сослался на видеозапись, якобы доказывающую причастность к нападению на корабли иранских военных. Дональд Трамп не сомневается, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Об этом президент США заявил в пятницу, 14 июня, в интервью Fox News.

Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе

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Происшествия В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.

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Происшествия Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.

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