Энергетика

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефтиРИА Новости 09:34

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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