Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефтиРИА Новости 09:34
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Иран и Ирак намерены заменить расчеты долларом в двусторонней торговле
Российская газета09 августа в 22:14
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:45, Вашингтон
Авто
Тюнинг-ателье MTM показало свою версию Audi SQ2
В самом дорогом тюнинг-пакете от MTM немецкий кроссовер способен выдавать 480 л.с. Стандартная версия Audi SQ2 обладает силовым агрегатом мощностью порядка 300 л.с. Этого вполне достаточно для компактного «заряженного» кроссовера.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская окрестили сына
Сын Овечкина Сергей родился 18 августа прошлого года, через несколько месяцев после того, как "Кэпиталз" выиграли Кубок Стэнли.
Обновлено в 10:22
Технологии
Военные США требуют компактные и недорогие камеры с широчайшим углом обзора
Обновлено в 09:30
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:0 (1-й тайм)
Страшно представить, но последняя гостевая победа "Челси" над "Манчестер Юнайтед" была в те времена, когда лондонцами руководил Рафаэль Бенитес, а "Юнайтед" - Алекс Фергюсон.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 11:36
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском
В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим.
Обновлено в 10:35
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Футбол
Шарлия и Нобоа попали в стартовые составы на матч ЦСКА и «Сочи»
ЦСКА и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Новичок сочинцев Антон Заболотный не примет участия во встрече.
Обновлено в 11:00
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 04:05
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия»
В номинации «Миссис Россия Globe» первая премия досталась Ксении Кривко из Кемерово, а Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска стали первой и второй вице-мисс соответственно.
Обновлено в 06:36
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона
В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Не менее 13 человек стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае
Как минимум 13 человек стали жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу обрушился на побережье китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено вчера в 02:58
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04