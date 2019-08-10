Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

Авто Тюнинг-ателье MTM показало свою версию Audi SQ2 В самом дорогом тюнинг-пакете от MTM немецкий кроссовер способен выдавать 480 л.с. Стандартная версия Audi SQ2 обладает силовым агрегатом мощностью порядка 300 л.с. Этого вполне достаточно для компактного «заряженного» кроссовера.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская окрестили сына Сын Овечкина Сергей родился 18 августа прошлого года, через несколько месяцев после того, как "Кэпиталз" выиграли Кубок Стэнли.

Футбол Манчестер Юнайтед — Челси 1:0 (1-й тайм) Страшно представить, но последняя гостевая победа "Челси" над "Манчестер Юнайтед" была в те времена, когда лондонцами руководил Рафаэль Бенитес, а "Юнайтед" - Алекс Фергюсон.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Происшествия Названо число пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском В Красноярском крае после новых взрывов на военном складе под Ачинском медпомощь оказали 17 пострадавшим.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Футбол Шарлия и Нобоа попали в стартовые составы на матч ЦСКА и «Сочи» ЦСКА и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Новичок сочинцев Антон Заболотный не примет участия во встрече.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Политика Ницой сказала, что уничтожит Украину Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Общество Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия» В номинации «Миссис Россия Globe» первая премия досталась Ксении Кривко из Кемерово, а Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска стали первой и второй вице-мисс соответственно.

Футбол 40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор» Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.

Культура В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Политика Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.

Происшествия Не менее 13 человек стали жертвами тайфуна «Лекима» в Китае Как минимум 13 человек стали жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь на субботу обрушился на побережье китайской провинции Чжэцзян.