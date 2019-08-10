Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

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