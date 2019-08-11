Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефтиРИА Новости 09:34
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Интернет
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР
Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.
Обновлено в 16:26
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам
Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
В Азербайджане продолжается конкурс «Кубок моря»
Обновлено в 12:21
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Сити» показал эффектную обработку мяча от Зинченко
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал эффектный прием мяча на одном из тренировочных занятий команды.
Обновлено в 10:19
Здоровье
В корвалоле есть опасное для здоровья вещество
Среди прочих веществ в составе корвалола, есть спирт и фенобарбитал.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.
Обновлено в 18:38
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта
Младший сын актёра Алена Делона Ален-Фабьен сообщил, что его отец идёт на поправку после перенесённого инсульта.
Обновлено в 16:12
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.
Обновлено вчера в 12:45
Религия
Ивановские мусульмане отметили Курбан-Байрам
С самого раннего утра, 10 августа у здания соборной мечети в Иванове было многолюдно.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Анна Плетнева рассказала о съемках нового клипа
Новый клип группы «Винтаж» называется «Интуиция». В нем Плетнева предстает перед зрителями в весьма откровенном образе.
Обновлено в 08:09
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10