Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефтиРИА Новости 09:34
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Музыка
Александр Никитин о рок-фестивале «Чернозём»: «Душевное событие не только года»
Обновлено в 13:19
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Кино
Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»
Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Футбол
Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:49
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В Турции сообщили об интересе Анкары к российским Су-35
Ответственные за закупки для турецких вооруженных сил лица обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35, говорится в материале турецкой газеты.
Обновлено в 15:15
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Культура
В Брянске прошел мультифандомный фестиваль «Греча-фест»
Вчера, 10 августа, в Брянске состоялся мультифандомный фестиваль «Греча-фест».
Обновлено вчера в 23:53
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек
Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
Единоборства
13-летний украинец стал самым юным чемпионом Европы в прыжках в воду
Украинский прыгун в воду Алексей Середа стал самым юным прыгуном в воду, завоевавшим золото чемпионата Европы.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Следком сообщил о выписке Васильева
Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ.
Обновлено в 11:39
Экономика
Поставки российского дизтоплива на Украину побили рекорд
Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тыс. т, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн.
Обновлено 09 августа в 20:32
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Общество
Раскрыты доходы самых богатых российских блогеров YouTube
Второе место занял журналист Юрий Дудь со своим авторским шоу "вДудь". Его годовой доход составляет около 90 миллионов рублей.
Обновлено в 05:45