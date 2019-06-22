Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу СШАМосковский Комсомолец 11:23
В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана. В ходе обысков у мужчины было найдено оборудование для шпионажа, сам он работал на США в 2010-2011 годах.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Авто
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Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
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Армия и оружие
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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2 июля произойдет полное солнечное затмение
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Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
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Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05