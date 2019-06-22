Политика

В Иране казнили шпионившего в пользу СШАМосковский Комсомолец 11:23

В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана. В ходе обысков у мужчины было найдено оборудование для шпионажа, сам он работал на США в 2010-2011 годах.
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В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу США

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Газета.Ru10:47

В Иране бывшего подрядчика минобороны казнили за шпионаж в пользу ЦРУ

Говорит Москва11:24

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53
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