Политика
В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУИзвестия 11:27
Власти Ирана казнили бывшего подрядчика министерства обороны страны Джалала Хаджизавара за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США. Об этом в субботу, 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
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Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
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Где горит — ясно По данным МЧС, пожары вследствие искрения в электропроводке стоят на первом месте по причиняемому материальному ущербу (около 70% от всех инцидентов) и на втором по количеству жертв.
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Сон Павла Прилучного в автомобиле оказался рекламным ходом
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Общество
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Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
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Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
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Обновлено в 18:42
Общество
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NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
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В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
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Игры
Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС
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Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
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Обновлено в 08:52
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Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9
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Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
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Обновлено в 14:38
Наука
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Общество
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С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
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Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
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Обновлено в 11:58