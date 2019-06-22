Политика

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУИзвестия 11:27

Власти Ирана казнили бывшего подрядчика министерства обороны страны Джалала Хаджизавара за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США. Об этом в субботу, 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу США

Эхо Москвы11:31

В Иране казнен американский шпион

Вести.Ru10:04

В Иране бывшего подрядчика минобороны казнили за шпионаж в пользу ЦРУ

Говорит Москва11:24

СМИ: в Иране казнен бывший подрядчик министерства обороны за шпионаж в пользу ЦРУ

ТАСС11:10

Иран казнил американского шпиона

Газета.Ru10:47

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

Известия11:27

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
Технологии

Искра без огня: как надежнее защитить дом от пожара

Где горит — ясно По данным МЧС, пожары вследствие искрения в электропроводке стоят на первом месте по причиняемому материальному ущербу (около 70% от всех инцидентов) и на втором по количеству жертв.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Сон Павла Прилучного в автомобиле оказался рекламным ходом

Обновлено в 16:38
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Игры

Microsoft Flight Simulator создаётся прежде всего для РС

Обновлено в 10:45
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Обновлено в 14:00
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное