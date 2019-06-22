В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУИзвестия 11:27

Власти Ирана казнили бывшего подрядчика министерства обороны страны Джалала Хаджизавара за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США. Об этом в субботу, 22 июня, пишет ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

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