Политика

В Иране казнили американского шпионаСвободная Пресса 11:36

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. По данным СМИ, Джалял Хаджи Завар работал с ЦРУ и был их агентом на территории Ирана. Отмечается, что казнь была совершена через повешение.
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Иран казнил американского шпиона

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В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

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Эхо Москвы11:31

В Иране казнен американский шпион

Вести.Ru10:04

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53
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