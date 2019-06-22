Политика

В Иране казнили американского шпионаСвободная Пресса 11:36

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. По данным СМИ, Джалял Хаджи Завар работал с ЦРУ и был их агентом на территории Ирана. Отмечается, что казнь была совершена через повешение.
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СМИ: в Иране казнен бывший подрядчик министерства обороны за шпионаж в пользу ЦРУ

ТАСС11:10

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В Иране бывшего подрядчика минобороны казнили за шпионаж в пользу ЦРУ

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Эхо Москвы11:31

Иран казнил американского шпиона

Газета.Ru10:47

В Иране казнен американский шпион

Вести.Ru10:04

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53
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