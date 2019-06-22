Политика
В Иране казнили американского шпионаСвободная Пресса 11:36
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США. По данным СМИ, Джалял Хаджи Завар работал с ЦРУ и был их агентом на территории Ирана. Отмечается, что казнь была совершена через повешение.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Ганзейский знак так и не поставят в Пскове
Александр Братчиков допустил, что этот знак может появиться после Ганзейских дней. Для этого нужно выставить проект на обсуждение.
Обновлено в 12:23
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Москве трое детей выпали из аттракциона
Обновлено в 07:06
Космос
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о высказываниях заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, в которых он попытался обосновать планы по оснащению части ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика
Журналистка обвинила Дональда Трампа в изнасиловании
Джейн Кэрролл, писательница и журналистка из США, обвинила Дональда Трампа, американского президента, в изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад.
Обновлено в 03:32
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Общество
Девочка, спросившая Путина о Нахимовском училище, будет поступать в Пансион воспитанниц МО
Обновлено в 10:35
Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
У здания парламента Грузии в субботу, 22 июня, началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни.
Обновлено в 12:43
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
Обновлено в 14:22
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Интернет
Как фейки и боты портят жизнь бизнесу
Интернет открывает новые возможности перед бизнесом.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Порядка 500 тысяч ставропольцев пройдут диспансеризацию
Минздрав Ставрополья запланировал диспансеризацию почти 500 тысяч человек. Она коснётся всех, кто достиг совершеннолетия.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03