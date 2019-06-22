В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу СШАКоммерсантъ 18:47

Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж — пригороде Тегерана.

В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу США

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