Политика
В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу СШАКоммерсантъ 18:47
Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж — пригороде Тегерана.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Происшествия
Китайский рынок горит в Приморье
Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика
Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В КНР представили анимированное изображение гиперзвуковой ракеты
Если для ракеты DF-16 заявленная дальность поражения целей составляла 1000 км, то относительно ракеты DF-17 в СМИ КНР говорится, что она способна преодолевать расстояние более 18 тыс. км. Созданием комплекса DF-17 занимается CASC – Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.
Обновлено в 09:45
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Общество
Акция «Звезда памяти» прошла в Таджикистане
Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу.
Обновлено в 16:26
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06