Политика

В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу СШАКоммерсантъ 18:47

Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж — пригороде Тегерана.
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В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу США

Эхо Москвы11:31

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

Известия11:27

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53

СМИ: в Иране казнен бывший подрядчик министерства обороны за шпионаж в пользу ЦРУ

ТАСС11:10

Иран казнил американского шпиона

Газета.Ru10:47

В Иране казнен американский шпион

Вести.Ru10:04

В Иране бывшего подрядчика минобороны казнили за шпионаж в пользу ЦРУ

Говорит Москва11:24
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Политика

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Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
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Армия и оружие

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В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

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Происшествия

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Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Энергетика

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Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Происшествия

Китайский рынок горит в Приморье

Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика

Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Авто

Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В КНР представили анимированное изображение гиперзвуковой ракеты

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Обновлено в 09:45
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
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Акция «Звезда памяти» прошла в Таджикистане

Акция "Звезда памяти" прошла на кладбищах Душанбе и других городах Таджикистана в субботу.
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На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
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Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
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Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
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Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
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Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
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Армия и оружие

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Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
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Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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