Политика
В Иране казнен американский шпионВести.Ru 10:04
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ. По сообщению судебной организации вооруженных сил Ирана, его казнили через повешение.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
Спорт
Бондарева стала чемпионкой Европейских игр
Обновлено в 12:21
Политика
Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Обновлено в 10:45
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика
РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика
В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:42
Автоспорт
В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята
Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали
В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика
Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ
Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06
Футбол
Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»
Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Футбол
Полузащитник «Норшелланна» не хочет переезжать в Россию ради ЦСКА
ЦСКА заинтересовался полузащитником "Норшелланна" Андресом Сков Олсеном, информирует ekstrabladet.dk.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Обновлено в 04:34
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Запад продолжает заигрывать с террористами, чтобы насолить РФ и Сирии
Из Британии не прекращают звучать новые обвинения о якобы коварных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе.
Обновлено в 12:17
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58