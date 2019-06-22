В Иране казнен американский шпионВести.Ru 10:04

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ. По сообщению судебной организации вооруженных сил Ирана, его казнили через повешение.

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Политика МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.

Политика Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.

Политика РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Происшествия Сергея Пенкина не пустили в самолет Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.

Политика В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Автоспорт В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.

Армия и оружие Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.

Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.

Политика Тюремный срок Марии Бутиной сократили Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.

Политика Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.

Политика Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).