Политика

В Иране казнен американский шпионВести.Ru 10:04

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ. По сообщению судебной организации вооруженных сил Ирана, его казнили через повешение.
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В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу США

Эхо Москвы11:31

Иран казнил американского шпиона

Газета.Ru10:47

В Иране бывшего подрядчика минобороны казнили за шпионаж в пользу ЦРУ

Говорит Москва11:24

СМИ: в Иране казнен бывший подрядчик министерства обороны за шпионаж в пользу ЦРУ

ТАСС11:10

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

Известия11:27

В Иране казнен американский шпион

Вести.Ru10:04

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

РИА Новости09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
Спорт

Бондарева стала чемпионкой Европейских игр

Обновлено в 12:21
Политика

Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Футбол

Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца

Обновлено в 10:45
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Политика

В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:42
Автоспорт

В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята

Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали

В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика

Посол ФРГ заявил о фатальных последствиях признания Крыма частью РФ

Завершающий свою миссию посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич заявил, что Берлин не должен отказываться от своей позиции по вопросу принадлежности Крыма.
Обновлено в 06:06
Футбол

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Футбол

Полузащитник «Норшелланна» не хочет переезжать в Россию ради ЦСКА

ЦСКА заинтересовался полузащитником "Норшелланна" Андресом Сков Олсеном, информирует ekstrabladet.dk.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Обновлено в 04:34
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Запад продолжает заигрывать с террористами, чтобы насолить РФ и Сирии

Из Британии не прекращают звучать новые обвинения о якобы коварных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе.
Обновлено в 12:17
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
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