Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУИнтерфакс 06:51
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана. Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:23, Россия
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:23, Россия
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