В настоящее время район происшествия оцеплен спецслужбами. Министерство иностранных дел Турции на данный момент подтвердило смерть одного дипломата. Турецкий телеканал не подтверждает информацию, что нападение было совершенно целенаправленно против их граждан.

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