Происшествия

В Ираке убили турецкого дипломатаРИА Новости 08:34

В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. По информации СМИ, которые ссылаются на источник в иракских органах безопасности, неизвестный открыл огонь по заведению, жертвами атаки стали заместитель генконсула и двое сопровождавших его дипломатов.
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Турецких дипломатов атаковали в Ираке

Газета.Ru09:36

В Ираке погиб замгенконсула Турции, сообщил источник

РИА Новости08:25

Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке

ТК Звезда08:53

МИД Турции подтвердил гибель сотрудника генконсульства в Ираке

ТАСС08:53

В Турции пообещали ответить виновным в гибели дипломата в Эрбиле

RT на русском09:34

Турецкий МИД подтверждает гибель одного дипломата в иракском Эрбиле

Эхо Москвы09:34

При стрельбе в Ираке погибли турецкие дипломаты

РБК08:54
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Происшествия

Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Обновлено в 09:33
Культура

Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

Обновлено в 07:52
Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Названа причина смерти гандболистки сборной России

Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия

В аварии на «Скандинавии» пострадали четыре человека

Обновлено в 08:33
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Общество

Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

Специалисты Greenpeace проанализировали данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 по май 2019 года и составили рейтинг, который показывает, в каких крупных городах России воздух наиболее загрязнён диоксидом азота.
Обновлено в 07:46
Наука

Свиной жир и сало могли применять при строительстве Стоунхенджа

Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Политика

Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами

Обновлено в 05:01
Политика

Володин предложил внести изменения в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаам

Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Учения британских и эстонских военных обернулись конфузом

На учениях британских морских пехотинцев произошел конфуз, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:49
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере

Обновлено в 03:24
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки

Subaru сделал это в прошлом году с несколькими внедорожниками Ascent 2019 модельного года, и теперь японский автопроизводитель повторяет историю с несколькими свежими экземплярами моделей Legacy и Outback.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
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