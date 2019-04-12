Экономика

В Интернете распространяют черный список клиентов российских банковФонтанка.Ру вчера в 01:06

Черный список клиентов банков, которым банки отказывают в обслуживании, оказался в открытом доступе в Интернете. В Сеть попали паспортные данные 120 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет 12 апреля «Коммерсантъ».
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