Экономика
В Интернете распространяют черный список клиентов российских банковФонтанка.Ру вчера в 01:06
Черный список клиентов банков, которым банки отказывают в обслуживании, оказался в открытом доступе в Интернете. В Сеть попали паспортные данные 120 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет 12 апреля «Коммерсантъ».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обновлено 11 апреля в 10:16
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Канадский журналист предрек Кучерову трехматчевую дисквалификацию
Канадский журналист Дэвид Паньотта высказался относительно поведения форварда "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова в конце второй встречи серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом" (1:5, 0-2), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Космос
В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне
В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено 11 апреля в 20:06
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось!
Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено вчера в 22:32
Космос
Учёные: Необычный сигнал из космоса объясняется рождением магнитара
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье
Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа
С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
Обновлено вчера в 04:33
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
В ночь с 12 на 13 апреля боксер Василий Ломаченко проведет защиту своих поясов WBA и WBO.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева: «Иногда было так больно, что сознание отключалось»
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Здоровье
В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа
Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.
Обновлено вчера в 09:22