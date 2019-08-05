Экономика
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов БинбанкаЭхо Москвы 03:02
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
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Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме
Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
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Политика
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Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
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Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
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Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
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Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей.
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