Экономика
В Интернете продаются данные 70 тысяч клиентов БинбанкаВести Подмосковья 04:32
Журналисты получили сведения о продаже базы данных от компании DeviceLock, которая занимается курированием разработки защитных программ.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.
Обновлено в 04:31
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Футбол
Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»
Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:40
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37