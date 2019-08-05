ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

Журналисты получили сведения о продаже базы данных от компании DeviceLock, которая занимается курированием разработки защитных программ.

В Интернете продаются данные 70 тысяч клиентов Бинбанка

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Происшествия Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Происшествия В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.

Гаджеты Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.

Технологии В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей "Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.

Политика Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.

Авто В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200 На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Происшествия Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Армия и оружие Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Футбол ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.

Общество Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.

Происшествия МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Футбол «Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина» Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.

Здоровье Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии Врачи полагают, что каждый лишний килограмм повышает риск развития гипертонии.

Футбол Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном» Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».