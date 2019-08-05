Экономика
В Интернете продаются данные 70 тысяч клиентов БинбанкаВести Подмосковья 04:32
Журналисты получили сведения о продаже базы данных от компании DeviceLock, которая занимается курированием разработки защитных программ.
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с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
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Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено 02 августа в 09:31
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Волгограде экс-судья получила 5 лет за ДТП с двумя погибшими
Бывшая судья Татьяна Рыжик признана Волгоградским областным судом виновной в смерти двоих пешеходов результате ДТП, виновницей которого она стала.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.
Обновлено в 06:11
Политика
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:41
Футбол
Выступление Лопес не должно повредить газону «ВТБ-Арены»
Обновлено в 06:33
Происшествия
Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых
Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.
Обновлено в 05:48
Политика
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса
Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 06:38
Футбол
Балотелли может перейти во «Фламенго»
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39