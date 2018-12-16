Футбол
В «Интере» считают Икарди идеальным центральным нападающим
В «Интере» считают Икарди идеальным центральным нападающимГазета.Ru20:20
Квадво Асамоа
|20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
|55′
Маттео Политано
|58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
|70′
|71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
|76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
|85′
|85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
|90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
|64%
|Владение мячом
|36%
|88%
|Процент точных передач
|79%
|12
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
2
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
10
Мартинес
77
Брозович
15
Мариу
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
1
Муссо
9
Визеу
19
Ларсен
5
Трост-Эконг
17
Нюйтинк
77
Д'Алессандро
16
Мачис
11
Бехрами
38
Мандрагора
23
Пуссетто
10
Де Пауль
Удинезе
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился мыслями об игре нападающего Мауро Икарди, передает "Советский спорт". В матче 16-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" Икарди забил единственный мяч в этой встрече успешно реализовав пенальти.
Газета.Ru20:20
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