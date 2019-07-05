Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочкиИзвестия 05:17
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета, опубликованном в пятницу, 5 июля.
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Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например, в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент не известно местонахождение ни папы, ни мамы девочки. Не понятно, каким образом, на каком основании она находились рядом с судимым человеком.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельТК Звезда 11:06
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Тетя избитой в Ингушетии девочки была судима за причинение тяжкого вреда здоровью -Кузнецова
Интерфакс - Россия09:43
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Политика
Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко
Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
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Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Политика
Украина собирается осваивать Арктику
Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Еще двух сотрудников ведомства суд отправил под домашний арест Московский гарнизонный военный суд решил поместить под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двух суд отправил под домашний арест по делу о разбое, передает ТАСС со ссылкой на суд.
Обновлено в 10:25
Культура
Глава департамента культуры Воронежской области покинет пост
Обновлено в 07:20
Экономика
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Обновлено в 06:20
Экономика
В России появится этический кодекс операторов больших данных
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Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
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Обновлено в 11:08
Автоспорт
McLaren и Алонсо прекратили сотрудничество
Фернандо Алонсо и McLaren прекращают сотрудничество после пяти лет в Формуле 1 и двух попыток выиграть Indy 500 – об этом сообщает британское издание Motorsport Magazine.
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Происшествия
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Обновлено в 11:23
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Происшествия
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
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В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
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Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Политика
Россия пообещала возместить долг Совету Европы
Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Экономика
Курс доллара резко взлетел после выхода неожиданных новостей
Доллар поднялся до нового сессионного максимума после выхода отчета о несельскохозяйственной занятости в июне; луни упал после данных, которые показали, что Канада неожиданно потеряла рабочие места в июне по сравнению с прогнозом роста на 9.9 тыс. Индекс доллара растет на 0.43% до 97.14, при этом индекс доллара Bloomberg тестирует свою 200-недельную MA.
Обновлено в 09:06