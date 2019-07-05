Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочкиГазета.Ru 09:20
В Республике Ингушетия жестоко избили семилетнюю девочку. Как сообщили в региональном Следственном комитете, ее 35-летнюю тетю, жительницу города Сунжа, уже задержали по подозрению в причастности к преступлению.
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Местонахождение родителей в данный момент неизвестно. Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком… Возбуждено уголовное дело. Мы обратились в СКР и прокуратуру, чтобы проверить всю цепочку бездействия в отношении ребёнка.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельГоворит Москва 08:20
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Тетя избитой в Ингушетии девочки была судима за причинение тяжкого вреда здоровью -Кузнецова
Интерфакс - Россия09:43
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