Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбойLenta.ru 02:53

В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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