Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбойLenta.ru 02:53
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
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Зеленский договорился с Путиным по встрече «нормандской четверки»
Утверждается, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата.
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Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
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Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
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Технологии
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Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
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Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
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В Госдуме предложили включать летом отопление в случае холодов
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Происшествия
Около тысячи свиней погибли от удара электротоком под Тюменью
Около тысячи свиней погибли от электротока на ферме в селе Тюменской области.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области
К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено в 09:13
Политика
В Германии предупредили об опасности санкций США для энергетики ЕС
Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США».
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«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Мацека
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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель.
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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
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Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
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Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Общество
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«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
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Политика
Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией
Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить его в торговле оружием.
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В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36