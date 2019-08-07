В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Финансы Орешкин назвал курс рубля в начале лета «излишне крепким» Курс рубля, зафиксированный в начале лета, был излишне крепким, и его нынешнее ослабление соответствует прогнозу минэкономразвития.

Технологии МТС займется производством медиаконтента Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае холодов В Госдуме предложили включать летом отопление, если температура воздуха на улице значительно ниже климатической нормы.

Происшествия Около тысячи свиней погибли от удара электротоком под Тюменью Около тысячи свиней погибли от электротока на ферме в селе Тюменской области.

Здоровье Мышиная лихорадка. Названы самые зараженные районы области К высокоактивным очаговым территориям по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся семь районов области - Саратовский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский, Аткарский, Татищевский, Калининский, а также территория Кумысной поляны в Саратове.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Политика В Германии предупредили об опасности санкций США для энергетики ЕС Санкции Соединённых Штатов, направленные против газопровода «Северный поток — 2», превратят энергетическую политику Евросоюза в «игрушку США».

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель.

Происшествия Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

Общество Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.

Политика Киев связал уничтожение украинских Ил-76 в Ливии с Россией Уничтожение украинских самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом в аэропорту ливийского города Мисурата является очередной попыткой Москвы дискредитировать Киев и обвинить его в торговле оружием.