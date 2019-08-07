Введённый ранее в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменён после ликвидации боевика, планировавшего теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб в регионе.

В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТО

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