Происшествия
В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТОRT на русском 03:24
Введённый ранее в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменён после ликвидации боевика, планировавшего теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб в регионе.
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Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:26
Кино
Вышел трейлер «Крестного отца Гарлема» с Форестом Уитакером
В YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Главную роль в сериале сыграл Форест Уитакер.
Обновлено в 07:02
Общество
В Госдуме предложили включать отопление летом
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram
Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Культура
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
Обновлено в 07:38
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Футбол
Защитник «Ювентуса» согласовал контракт с «Арсеналом»
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани согласовал контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Зенит» планирует разорвать контракт с Заболотным
Обновлено в 06:44
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе
Артистка дала интервью, в котором подтвердила, что действительно не носит обручальное кольцо.
Обновлено в 06:46
Политика
Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище
Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»
Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.
Обновлено в 07:47
Наука
«Ктулху» найден: ученые нашли останки загадочного существа
Останки существа «Ктулху», которое описал Говард Лавкрафт, находились в породе кембрийского периода.
Обновлено 04 августа в 17:47
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Петр Порошенко вернулся на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Наука
Ученые придумали, как остановить рак без побочных эффектов
Большинство методов лечения рака связаны с многочисленными побочными эффектами, включая усталость, проблемы с кишечником и выпадение волос.
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
Фердинанд рассказал о планах Руни на будущее
Обновлено в 05:02
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50