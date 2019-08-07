В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Мужчина укрывался в доме, ему было предложено сдаться, но он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Происшествия Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Экономика Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ» Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Авто Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Шоу-бизнес Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.

Политика В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76 В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.

Общество Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга.

Общество Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии» В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Общество Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.

Политика Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.