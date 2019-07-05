Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмамиРИА Новости вчера в 16:22
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении. Добавляется, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на связи с Ингушетией.
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Попавшая в больницу со следами истязаний семилетняя девочка успешно прооперирована в Ингушетии
Интерфакс - Россиявчера в 18:10
7-летнюю девочку, серьезно пострадавшую в опекунской семье, перевезут из Ингушетии в Москву
Эхо Москвывчера в 23:15
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