Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмамиРИА Новости вчера в 16:22

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении. Добавляется, что уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на связи с Ингушетией.
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