Происшествия

Жертвами цунами в Индонезии стали 20 человек
РИА Новости
18:39

Не менее 20 человек погибли, еще 165 пострадали в результате цунами, обрушившегося в воскресенье на пляжи у берегов Зондского пролива, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
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