Армия и оружие
В Индии заявили, что Су-30 увернулись от пакистанских ракетRT на русском 11:33
Индийские истребители Су-30, которые принимали участие в бою с Пакистаном в Кашмире, увернулись от ракет и вернулись на свои базы. Об этом информирует Hindustan Times, ссылаясь на заявление ВВС Индии.
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Транспорт
Минтранс не разрешил «Победе» ввести платную регистрацию в аэропортах
Что еще известно: В конце прошлого года гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказывал, что направил в Минтранс предложение исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту.
Обновлено в 11:17
Кино
Умерла сценарист «Обыкновенного фашизма» Майя Туровская
Советский и российский киновед, театральный критик, культуролог и сценарист Майя Туровская умерла на 95-м году жизни, сообщила РБК главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В детском саду Дагестана отравились 14 детей
Вспышка пищевой токсикоинфекции произошла в одном из детских садов в селе Советское Магарамкентского района Дагестана.
Обновлено в 11:40
Политика
В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме
Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:30
Политика
Венесуэла объявила посла ФРГ персоной нон грата
Венесуэльские власти объявили персоной нон грата посла Германии в Каракасе Даниэля Кринера.
Обновлено в 11:26
Экономика
Число мультимиллионеров в России вырастет на четверть к 2023 году
В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школе делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах — ответственность родителя.
Обновлено в 04:57
Музыка
Скончался первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
На роль бас-гитариста был приглашен школьный друг барабанщика Роджера Тейлора Майк Гроуз, который участвовал в записи первого альбома Queen, а также выступил на двух концертах: в городе Труро и в «Империал колледже».
Обновлено в 11:44
Политика
Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном
Авиакомпании не ставят вопрос о кардинальных убытках из-за закрытого неба над Пакистаном, хотя им приходится организовывать стыковочные рейсы и дополнительную заправку на пути следования в Юго-Восточную Азию и обратно.
Обновлено в 11:22
Общество
«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей
Напомним, «Красный квадрат» производит программы «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка», «Угадай мелодию», «Модный приговор» и «Давай поженимся».
Обновлено в 10:39
Спорт
Сборная России укрепила преимущество в медальном зачете на Универсиаде
Обновлено 04 марта в 12:39
Политика
Volkswagen не может купить долю в «Группе ГАЗ» из-за санкций
Санкции сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Обновлено в 09:57
Спорт
Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Финансы
Доллар США превысил отметку в 66 рублей
Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 6 марта, превысил отметку в 66 рублей.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Невестку Юрия Дудя судят за побои
Лефортовский суд Москвы 29 марта рассмотрит административный протокол против Юлии Дудь, которой инкриминируют побои, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:28
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Футбол
Кафанов назначен старшим тренером «Ростова»
Бывший тренер вратарей казанского "Рубина" Виталий Кафанов занял пост старшего тренера "Ростова", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 11:39
Энергетика
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.
Обновлено в 09:05
Политика
Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»
Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Политика
США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму
Представитель Госдепа США Джордж Кент во время официального визита в Минск похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом».
Обновлено в 11:20
Футбол
Зидан назвал время возможного возвращения в «Реал»
Руководство мадридского "Реала" в срочном порядке провело встречу с бывшим главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Общество
Русский квас стал новейшим трендом в США
Русский квас проникает в американскую культуру прохладительных напитков, вписываясь в тренд популярности пробиотических напитков, пишет The Seattle Times.
Обновлено в 11:28
Спорт
Словенка едва не застрелила судью во время тренировки в Эстерсунде
В Эстерсунде (Швеция), где завтра, 7 марта, стартует чемпионат мира по биатлону, едва не произошёл несчастный случай.
Обновлено в 10:26
Кино
Netflix впервые экранизирует роман «Сто лет одиночества»
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить в 2020 году сериал, основанный на романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.
Обновлено в 10:36
Политика
В Евросоюзе объявили о выходе из миграционного кризиса
Европейская комиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту Евросоюза (ЕС) 21–22 марта подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за четыре года, отметив, что кризис удалось успешно преодолеть.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54