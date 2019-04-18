Армия и оружие
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МСLenta.ru 09:08
Контракт на покупку у России 464 единиц Т-90МС за 1,92 миллиарда долларов одобрен комитетом кабинета министров Индии по безопасности. Окончательное завершение сделки требует согласования Минобороны Индии.
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Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Общество
Жена депутата Слуцкого купила на пенсии Bentley за 30 миллионов
В расширенной декларации о доходах и имуществе депутата указано, что общая сумма годового дохода Леонида Слуцкого за 2018 год составила чуть больше пяти миллионов рублей.
Обновлено в 08:55
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Экономика
В России зафиксировали резкое сокращение среднего класса
Резкое сокращение среднего класса зафиксировали в 2015-2017 годах.
Обновлено в 04:30
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Космос
В пустыне Гоби открылась марсианская база для китайских школьников
Посреди пустыни Гоби в Китае появился симулятор базы на Марсе.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Футбол
Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не остался в стороне от большой даты в жизни клуба.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Борис Моисеев не смог удержать букет тюльпанов для Аллы Пугачевой
Борис Моисеев пришел на концерт к Алле Пугачевой с большим букетом желтых тюльпанов.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Врачи горбольницы Челябинска пожаловались в прокуратуру на снижение зарплат
Чиновники отмечали, что зарплаты из-за нововведения не изменятся. Однако сотрудники горбольницы № 6 заявили о снижении доходов.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".
Обновлено в 08:46
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол
У Ярослава Ракицкого родился сын
В апреле 2017 году у пары родилась дочь. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
Обновлено в 08:48
Политика
В 2021 году транспортная развязка соединит старые и новые Химки
Проектная документация - в конце этого года, начало строительства - в первом квартале 2020 года, окончание - в 2021 году.
Обновлено в 09:51
Общество
Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании
Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 05:58
Кино
Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев
Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников в Омске
В Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних; полиция начала проверку.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28