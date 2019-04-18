Армия и оружие

В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МСLenta.ru 09:08

Контракт на покупку у России 464 единиц Т-90МС за 1,92 миллиарда долларов одобрен комитетом кабинета министров Индии по безопасности. Окончательное завершение сделки требует согласования Минобороны Индии.
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Индия назвала условия покупки российских танков Т-90

Взгляд.ру10:02

Индия грозит отказаться от российских танков

Военное обозрениевчера в 21:00

Ультиматум: Индия угрожает отказаться от покупки российских танков

Militaryarms.ru07:58

В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС

Lenta.ru09:08
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Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Общество

Жена депутата Слуцкого купила на пенсии Bentley за 30 миллионов

В расширенной декларации о доходах и имуществе депутата указано, что общая сумма годового дохода Леонида Слуцкого за 2018 год составила чуть больше пяти миллионов рублей.
Обновлено в 08:55
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Экономика

В России зафиксировали резкое сокращение среднего класса

Резкое сокращение среднего класса зафиксировали в 2015-2017 годах.
Обновлено в 04:30
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Охранник стриптиз-клуба отрицает знакомство с Мамаевым и Кокориным

Обновлено в 10:04
Космос

В пустыне Гоби открылась марсианская база для китайских школьников

Посреди пустыни Гоби в Китае появился симулятор базы на Марсе.
Обновлено в 05:19
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Футбол

Массимо Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не остался в стороне от большой даты в жизни клуба.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Борис Моисеев не смог удержать букет тюльпанов для Аллы Пугачевой

Борис Моисеев пришел на концерт к Алле Пугачевой с большим букетом желтых тюльпанов.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Врачи горбольницы Челябинска пожаловались в прокуратуру на снижение зарплат

Чиновники отмечали, что зарплаты из-за нововведения не изменятся. Однако сотрудники горбольницы № 6 заявили о снижении доходов.
Обновлено в 01:50
Политика

Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".
Обновлено в 08:46
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол

У Ярослава Ракицкого родился сын

В апреле 2017 году у пары родилась дочь. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
Обновлено в 08:48
Политика

В 2021 году транспортная развязка соединит старые и новые Химки

Проектная документация - в конце этого года, начало строительства - в первом квартале 2020 года, окончание - в 2021 году.
Обновлено в 09:51
Общество

Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании

Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 05:58
Кино

Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев

Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Подростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников в Омске

В Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних; полиция начала проверку.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре

Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Обновлено в 08:28
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Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. Население - 1 340 468 000 человек, территория - 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает второе место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица - Нью-Дели. Государственные языки - хинди и английский.
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