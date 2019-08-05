Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир. Об этом пишет «РИА Новости» 5 августа.

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

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