Политика

В Индии предложили лишить Кашмир особого статусаРоссийская газета 06:38

Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как пишет The Guardian, об этом проинформировал министр внутренних дел страны Амит Шах. Обращаясь к членам парламента, он заявил, что "устройство штата должно быть реорганизовано".
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