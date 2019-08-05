Политика

В Индии привели войска в состояние повышенной готовностиRT на русском 05:53

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
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Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира

Коммерсантъ03:50

В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

RT на русском05:53

Правительство Индии хочет лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса

Эхо Москвы07:07

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Интерфакс04:55

МИД Пакистана осудил решение властей Индии лишить штата Джамму и Кашмир особого статуса

ТАСС05:29

Лидер оппозиции Пакистана осудил Индию за желание изменить статус Кашмира

REGNUM05:53

Пакистан ответит на отмену Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир

РИА Новости04:56
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка

Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Обновлено в 06:15
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Авто

В Сети появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на официальные источники предприятия «GM-АвтоВАЗ», российский внедорожник Chevrolet Niva, впервые выпущенный в 2002 году, оказывается, кроме привычной 5-дверной компоновки, должен был получить две версии кузова: фургон и пикап.
Обновлено в 03:15
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество

На Среднем Урале снова ждут ливни и грозы

Завтра, 6 августа местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Угрожавшему детям силовиков блогеру грозит шесть лет тюрьмы

Синице грозит до шести лет тюрьмы.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес ведьмой

Среди прочих знаменитостей, на концерте легендарной Джей Ло отметилась и Ольга Бузова.
Обновлено в 01:00
Политика

Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Турции подобрали три альтернативы F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Штурмовики отработают полеты на сверхмалых высотах на Ставрополье

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3, базирующиеся на Ставрополье, приступили к отработке задач пилотирования на предельно малых высотах с целью скрытного перемещения с использованием ландшафта местности.
Обновлено в 04:00
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Космос

Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва

Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Магнитная буря ударит по Барнаулу

Мощность волн составит более 5 баллов (из максимальных 9). Предыдущая магнитная буря накрывала Барнаул 15 июля.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
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Джамму и Кашмир
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Штат на севере Индии. Крупнейший город и летняя столица штата - Сринагар, зимняя столица - Джамму. Население - 12 548 926 человек. Штат расположен в Гималайских горах.
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