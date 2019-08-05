Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовностиRT на русском 05:53
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
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Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Авто
В Сети появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на официальные источники предприятия «GM-АвтоВАЗ», российский внедорожник Chevrolet Niva, впервые выпущенный в 2002 году, оказывается, кроме привычной 5-дверной компоновки, должен был получить две версии кузова: фургон и пикап.
Обновлено в 03:15
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
На Среднем Урале снова ждут ливни и грозы
Завтра, 6 августа местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Угрожавшему детям силовиков блогеру грозит шесть лет тюрьмы
Синице грозит до шести лет тюрьмы.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес ведьмой
Среди прочих знаменитостей, на концерте легендарной Джей Ло отметилась и Ольга Бузова.
Обновлено в 01:00
Политика
Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Штурмовики отработают полеты на сверхмалых высотах на Ставрополье
Экипажи штурмовиков Су-25СМ3, базирующиеся на Ставрополье, приступили к отработке задач пилотирования на предельно малых высотах с целью скрытного перемещения с использованием ландшафта местности.
Обновлено в 04:00
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика
Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов
Банк "Открытие" назвал не соответствующей действительности информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, присоединенного к "Открытию" в начале этого года.
Обновлено в 06:47
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Магнитная буря ударит по Барнаулу
Мощность волн составит более 5 баллов (из максимальных 9). Предыдущая магнитная буря накрывала Барнаул 15 июля.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34