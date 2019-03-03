Армия и оружие
В Индии открыли завод по производству автоматов КалашниковаРИА Новости 06:46
Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ
Обновлено в 10:17
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Культура
Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram
Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
Обновлено в 12:30
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Спорт
Большунов выиграл серебро в гонке на 50 км на чемпионате мира
Обновлено в 09:02
Политика
От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко
Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко.
Обновлено в 11:06
Спорт
Фуркад: Логинов сильнее, чем был раньше. Я не доверяю ему
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Александру Логинову.
Обновлено в 13:40
Футбол
В правила футбола внесен ряд изменений
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Политика
Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Политика
Посольство России хочет встретиться с сыном жертвы «Новичка»
Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Хоккей
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» серию первого раунда плей-офф КХЛ
"Ак Барс" уступил "Авангарду" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос
Президент Украины Петр Порошенко похлопал по щеке девушку, задавшую ему вопрос о преследовании журналиста Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
Обновлено в 13:27
Космос
Корабль SpaceX Dragon-2 состыковался с МКС
Космический корабль Dragon-2 (CrewDragon) компании SpaceX успешно состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 06:58
Спорт
Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на иностранцев-«допингистов»
Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился 3 марта. Российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали.
Обновлено в 14:22
Политика
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Политика
В Эстонии началось голосование на парламентских выборах
Ранее в Эстонии прошло предварительное (включая электронное) голосование, в котором приняли участие рекордные 39,3% избирателей (346 395 человек), то есть почти на 50 тыс. избирателей больше, чем на парламентских выборах 2015 года.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Пожар произошел в здании на Родионовской улице в Москве
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Дагестане
Обновлено в 12:05
Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста
Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле
Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку
Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59