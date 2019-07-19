Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском вчера в 17:53
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звездавчера в 17:30
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»
Красная звездавчера в 17:30
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Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Сальвио перешёл из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»
Бывший вингер "Атлетико" и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио перешёл из "Бенфики" в "Бока Хуниорс".
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Происшествия
В Сербии рухнул военный вертолет
Обновлено вчера в 22:41
Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
Обновлено вчера в 14:03
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны
Владельцы iPhone все чаще переходят на Android-смартфоны, к такому выводу пришли специалисты компании BankMyCell, предлагающей обменивать старые смартфоны на новые.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Здоровье
Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни
Обновлено вчера в 22:10
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Corsair выпускает модули памяти Vengeance LPX DDR4 объемом 32 ГБ
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Политика
Путин упростил получение паспортов РФ для всех жителей Донбасса
Паспорта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 17 июля в 13:25
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице
Жительница Донецка, пострадавшая при обстреле, умерла в больнице. Она получила осколочные ранения накануне, 18 июля.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Общество
В России появится сеть бесплатных центров помощи родителям
В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям.
Обновлено вчера в 15:00