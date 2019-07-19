Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.

с чего всё началось

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