Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском вчера в 17:53
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звездавчера в 17:30
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Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»
Красная звездавчера в 17:30
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