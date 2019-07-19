Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском вчера в 17:53

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.
Красная звездавчера в 17:30

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Главком ВВС Индии назвал условия приобретения Су-57

Военное обозрениевчера в 23:29

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

РБКвчера в 18:59

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Красная звездавчера в 17:30

Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

ТАССвчера в 17:49

В Индии рассказали о задачах учений «Индра-2019»

RT на русскомвчера в 19:27

В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

РИА Новостивчера в 19:13

Глава ВВС Индии: мы можем нанести авиаудар при любых погодных условиях

REGNUMвчера в 05:40
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Происшествия

После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек

Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты

Razer Phone получит Android 9.0 Pie спустя почти два года после выпуска

Наверняка многие пользователи, сделавшие в свое время выбор в пользу игрового смартфона Razer Phone, уже отчаялись увидеть крупное обновление прошивки.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами

Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

Обновлено вчера в 07:50
Политика

В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку

Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

«Адмирал Макаров» и БРК «Утёс» провели ракетные стрельбы в Черном море

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за II квартал в 26,72 руб на акцию

Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второй квартал 2019 года в размере 26,72 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив

Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Авто

Характеристики электрического Porsche Taycan рассекречены до премьеры

Портал «Car» поделился информацией о будущей электрической новинке - Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 08:48
Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
Гаджеты

Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон

Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено вчера в 00:54
Общество

Россиянам показали электронный паспорт РФ

17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Гаджеты

Пользователи стали чаще заменять свои iPhone на Android-смартфоны

Владельцы смартфонов все чаще начали заменять свои iPhone на Android-устройства. Об этом сообщают специалисты сервиса BankMyCell.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 10:12
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