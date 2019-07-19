Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском 17:53
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звезда17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Экономика
ФАС больше не винит ВМЗ в дороговизне колес
Служба нашла объективные факторы роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки влияния действий крупнейшего российского производителя железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ) — на рост цен на них в 2017–2018 годах.
Обновлено в 13:29
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 17:28
Технологии
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах
По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Обновлено в 12:36
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Политика
Спикер парламента Косово выступил перед конгрессменами США
На форуме Весели выступил перед конгрессменами и представителями парламентов многих государств, среди которых были и такие, которые ещё не признали независимости Косово.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено в 15:37
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено в 17:47
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье
Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб
Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:45
Интернет
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков о том, что приложение несет угрозу национальной безопасности Соединенных штатов.
Обновлено в 17:03
Общество
Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»
Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
Обновлено в 14:36
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено в 19:07
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Хоккей
Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ
Обновлено в 10:25
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Гаджеты
Началось производство 12-Гбит чипов Samsung — как раз к Galaxy Note 10
Samsung упомянула, что в этом месяце также планирует начать массовый выпуск 12-Гбайт упаковок, объединяющих 8 кристаллов LPDDR5 — так что, возможно, Galaxy Note 10 действительно получит такую память.
Обновлено в 03:48