Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском 17:53

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.
Красная звезда17:30

Подробнее о событии

Индия назвала условия закупки у России истребителей Су-57

Коммерсантъ21:59

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

РБК18:59

Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

ТАСС17:49

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Красная звезда17:30

В Индии рассказали о задачах учений «Индра-2019»

RT на русском19:27

В Индии назвали условие закупки Су-57

РИА Новости19:13

Глава ВВС Индии: мы можем нанести авиаудар при любых погодных условиях

REGNUM05:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:56
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Экономика

ФАС больше не винит ВМЗ в дороговизне колес

Служба нашла объективные факторы роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки влияния действий крупнейшего российского производителя железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ) — на рост цен на них в 2017–2018 годах.
Обновлено в 13:29
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 17:28
Технологии

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах

По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.
Обновлено в 12:36
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Политика

Спикер парламента Косово выступил перед конгрессменами США

На форуме Весели выступил перед конгрессменами и представителями парламентов многих государств, среди которых были и такие, которые ещё не признали независимости Косово.
Обновлено вчера в 02:39
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено в 15:37
Кино

Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом

В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено в 17:03
Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено в 17:47
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье

Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб

Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:45
Интернет

Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков

Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков о том, что приложение несет угрозу национальной безопасности Соединенных штатов.
Обновлено в 17:03
Общество

Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба»

Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».
Обновлено в 14:36
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Общество

Данные россиян смогут использовать без их ведома

В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено в 19:07
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Политика

В конгресс США внесли проект новых санкций против России

В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Хоккей

Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ

Обновлено в 10:25
Технологии

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Политика

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Гаджеты

Началось производство 12-Гбит чипов Samsung — как раз к Galaxy Note 10

Samsung упомянула, что в этом месяце также планирует начать массовый выпуск 12-Гбайт упаковок, объединяющих 8 кристаллов LPDDR5 — так что, возможно, Galaxy Note 10 действительно получит такую память.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Обновлено в 19:17
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное