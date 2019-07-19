Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском 17:53

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.
Красная звезда17:30

Подробнее о событии

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

РБК18:59

В Индии озвучили условия закупки российских Су-57

РЕН ТВ18:54

Индия направила в Россию запрос о модернизации Су-30МКИ

RT на русском18:33

Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

ТАСС17:49

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа: «Российский „Триумф“ меняет игру»

Красная звезда17:30

Индийский маршал назвал условия закупки Су-57 у России

РИА Новости19:13

Глава ВВС Индии: мы можем нанести авиаудар при любых погодных условиях

REGNUM05:40
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Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Теннис

Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки

Обновлено в 15:58
Культура

Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Общество

Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 06:48
Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:43
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин вновь посетит Иркутскую область и осмотрит районы подтопления

Обновлено в 17:00
Политика

В партии «Слуга народа» рассказали о планах Зеленского завершить войну

Как сообщает телеканал "1 + 1", лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Владимира Зеленского по скорейшему мирному урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 17:14
Музыка

Альбом Эда Ширана установил новый музыкальный рекорд

Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
Обновлено в 10:27
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Происшествия

В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста

В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело

В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Кино

Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль

Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
Обновлено в 09:12
Игры

Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS

Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика

Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Автоспорт

Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года

Обновлено в 15:29
Политика

В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Общество

Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

Обновлено в 03:22
Политика

Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Завершено следствие по делу Александра Шестуна

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Футбол

«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани

Миланский Интер продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Обновлено в 06:51
Наука

Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов

Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«Валенсия» выиграла борьбу за Фекира

Как сообщает Le10sport.com, игрок получил предложения от Бетиса и Валенсии.
Обновлено в 03:14
Политика

Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Кино

Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 10:35
Экономика

Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP

17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
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