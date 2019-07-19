Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57RT на русском 17:53
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
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с чего всё началось
Позицию Дели по вопросам оборонного взаимодействия изложил начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам недельного визита в Россию.Красная звезда17:30
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В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
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Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели.
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Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
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Как сообщает телеканал "1 + 1", лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Владимира Зеленского по скорейшему мирному урегулированию в Донбассе.
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Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
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Порошенко не пустили в Европарламент
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Происшествия
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В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
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Кино
Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль
Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.
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Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
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Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года
Обновлено в 15:29
Политика
В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
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Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
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Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
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Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Футбол
«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани
Миланский Интер продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Обновлено в 06:51
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
«Валенсия» выиграла борьбу за Фекира
Как сообщает Le10sport.com, игрок получил предложения от Бетиса и Валенсии.
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Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
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Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
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Экономика
Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP
17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
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